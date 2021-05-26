Девять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

В США в результате стрельбы в штате Калифорния погибли девять человек, в том числе подозреваемый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию полиции.
По имеющимся данным, инцидент
Сейчас я могу подтвердить, что есть восемь жертв, которые скончались, и один подозреваемый, также скончался, — сказал представитель окружной полиции.
По данным правоохранителей, в настоящее время расследование продолжается и информация о погибших может измениться.
Известно также, что стрелявший был сотрудником депо, на территории которого произошла трагедия.
Также полиция получила информацию, что на территории депо находится взрывное устройство. Найти его удалось с помощью специально обученных собак.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в городе Окленд на территории штата Калифорния, США, погибли два человека.