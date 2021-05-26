Девять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

https://static.news.ru/photo/0bd38d76-c408-11ea-9b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

В США в результате стрельбы в штате Калифорния погибли девять человек, в том числе подозреваемый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию полиции.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в среду, 26 мая, на территории железнодорожного депо в центре города Сан-Хосе.

Сейчас я могу подтвердить, что есть восемь жертв, которые скончались, и один подозреваемый, также скончался, — сказал представитель окружной полиции.

По данным правоохранителей, в настоящее время расследование продолжается и информация о погибших может измениться.

Известно также, что стрелявший был сотрудником депо, на территории которого произошла трагедия.

Также полиция получила информацию, что на территории депо находится взрывное устройство. Найти его удалось с помощью специально обученных собак.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в городе Окленд на территории штата Калифорния, США, погибли два человека.