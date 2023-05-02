Десятки человек пострадали из-за пыльной бури в США CNN: до 60 машин попали в аварию из-за пыльной бури в штате Иллинойс, есть пострадавшие

Фото: Global Look Press/Sun Sentinel

Авария с многочисленными пострадавшими произошла на шоссе в американском штате Иллинойс. Причиной происшествия стала разыгравшаяся пыльная буря. Об этом сообщает CNN.

Сообщается о многочисленных жертвах после того, как пыльная буря привела к столкновению от 40 до 60 машин на шоссе, — говорится в сообщении телеканала.

По имеющимся данным, инцидент произошел на шоссе I-55. Точное число жертв не называется, однако известно, что по меньшей мере 30 человек были госпитализированы.

При этом в аварию попали не только легковые автомобили, но и грузовики. В настоящее время власти штата закрыли аварийный участок шоссе.

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