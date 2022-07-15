Бутина объяснила американским демократам, как выжить в тюрьме Депутат ГД Бутина отправила американским демократам инструкцию о том, как выжить в тюрьме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Бутина

Депутат Госдумы Мария Бутина, которая ранее отсидела 18 месяцев в американской тюрьме, отправила в посольство США в России тюремную робу с QR-кодом на скачивание ее мемуаров «Тюремный дневник». В книге она раскрыла подробности своего пребывания за решеткой, а также дала советы, как выжить в американской тюрьме. Об этом парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.

В обращении к демократам она также подчеркнула, что отсидела свой срок «ни за что» и что для наказания в Америке не нужно совершать преступление.

В годовщину ареста решила сделать доброе дело: отправила в посольство США в Москве в подарок тюремную робу с QR-кодом на скачивание моей книги «Тюремный дневник» на английском языке в качестве инструкции по выживанию в американской тюрьме. А то сейчас у них, пока у власти демократы, вовсю сажают республиканцев, осенью власть сменится, и начнут «закрывать» вчерашних карателей, — считает Бутина.

В беседе с NEWS.ru депутат также кратко объяснила, что ждет американских демократов в тюрьме в том случае, если к власти придут республиканцы. По ее словам, в местах лишения свободы раскрывается истинная сущность человека и политикам в любом случае предстоит оценить свою состоятельность.

Я думаю, ничего хорошего не ждет. Закон тюрьмы таков, что там каждый человек раскрывается. Если ты по жизни человек так себе, то в тюрьме тебе будет очень сложно, поэтому сейчас этим демократам, которые могут оказаться за решеткой, предстоит оценить: они так себе или очень достойные люди. Ответить надо себе на этот вопрос и соразмерить свой уровень страха, — утверждает Бутина.

Ранее американский бизнесмен Джордж Сорос заявил, что США вскоре могут превратиться в настоящий репрессивный режим. По его мнению, наибольшую угрозу для страны представляют не Россия и Китай, а внутренние враги — «экстремисты» и противники демократии, к которым относятся нынешний Верховный суд и Республиканская партия.