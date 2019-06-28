https://static.news.ru/photo/78d294fe-9b59-11e9-bc93-fa163e074e61_1024.jpg Главы США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Члены Демократической партии США, участвующие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты, раскритиковали переговоры американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Так по словам экс-конгрессмена Бето О'Рурка, их встреча не принесла существенных результатов для Вашингтона, при этом сделав фигуру северокорейского лидера более весомой. А сенатор Эми Клобучар выразила неуверенность в том, что США двигается в правильном направлении, передаёт «Интерфакс» .

Но до тех пор, пока не будет результатов, мы не сможем быть уверены, что план работает, — сказала она.

А вот сенатор Берни Сандерс поддержал прошедшую встречу. Он заявил, что проводить переговоры со своими соперниками является хорошей идеей.

Я бы хотел, чтобы он делал бы то же самое в том, что касается ближневосточной проблемы и Персидского залива, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал о том, что глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу раскритиковал подготовку кандидатов в президенты США от Демократической партии к теледебатам. Он порекомендовал им тщательнее проверять факты, касающиеся экономики страны.