Члены Демократической партии США, участвующие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты, раскритиковали переговоры американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.
Так по словам экс-конгрессмена Бето О'Рурка, их встреча не принесла существенных результатов для Вашингтона, при этом сделав фигуру северокорейского лидера более весомой. А сенатор Эми Клобучар выразила неуверенность в том, что США двигается в правильном направлении, передаёт
Но до тех пор, пока не будет результатов, мы не сможем быть уверены, что план работает, — сказала она.
А вот сенатор Берни Сандерс поддержал прошедшую встречу. Он заявил, что проводить переговоры со своими соперниками является хорошей идеей.
Я бы хотел, чтобы он делал бы то же самое в том, что касается ближневосточной проблемы и Персидского залива, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал о том, что глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу раскритиковал подготовку кандидатов в президенты США от Демократической партии к теледебатам. Он порекомендовал им тщательнее проверять факты, касающиеся экономики страны.