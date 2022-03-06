Делегация США отправилась в Венесуэлу, чтобы отдалить Мадуро от России

В Венесуэлу направилась делегация США, её цель — встреча с представителями правительства Николаса Мадуро в рамках усилий, предпринимаемых Вашингтоном для скорейшего отдаления России от её союзников, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Высокопоставленные чиновники США отправляются в Венесуэлу, чтобы встретиться с правительством президента Николаса Мадуро, — информирует издание.

Как отдельно было отмечено, администрация президента США Джо Байдена «активизирует усилия по отделению России от её оставшихся международных союзников».

По информации издания, в состав американской делегации вошли высокопоставленные представители Госдепартамента и Белого дома.

Ранее президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине и активность США и НАТО. Путин рассказал Мадуро о событиях на Украине, подчеркнув, что Россия ставит целью спецоперации защиту мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР и российского суверенитета над Крымом. Также Путин в качестве задач обозначил демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса.

Кремль сообщает, что Мадуро поддержал действия России на Украине, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО. Он добавил, что важно противостоять кампании лжи и дезинформации, которую развернули западные страны.