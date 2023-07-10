Daily Mail: Байден дважды нарушил правила этикета на встрече с Карлом III

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден дважды нарушил правила этикета в ходе встречи с британским королем Карлом III, сообщает Daily Mail. Первым нарушением стало то, что глава Белого дома на несколько шагов опеределил монарха во время их встречи в Виндзорском замке. Второе нарушение заключается в том, что Байден похлопал Карла III по спине, хотя согласно правилам, прикасаться к королевским особам таким образом нельзя.

Байден сегодня нарушил протокол, опередив монарха на два шага во время их встречи в Виндзорском замке, — говорится в сообщении.

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон рассказал Daily Mail, что на подобных мероприятиях главы государств должны находиться недалеко друг от друга. Ошибку американского лидера он оправдал тем, что тот, вероятно, был излишне расслаблен или не запомнил инструктаж.

Ранее американский журналист Такер Карлcон заявил, что Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским СМИ запрещают освещать эту тему. По его cловам, за последние годы состояние президента ухудшилось. В качестве доказательства журналист привел в пример неоднократные ошибки, которые допуcкал Байден в ходе своих выступлений.