ЦРУ за несколько лет потеряло десятки информаторов за рубежом

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) разослало своим резидентурам за рубежом сообщения о «десятках» потерянных информаторов. Как пишет New York Times со ссылкой на бывших сотрудников спецслужб, депеша под грифом «совершенно секретно» содержала конкретное число агентов, казнённых соперничающими разведками.

Также ЦРУ сообщило об арестованных и перевербованных информаторах по всему миру. По его данным, цифры потерь «слишком велики».

Телеграмма, хотя и была краткой, содержала конкретное число агентов, казнённых соперничающими разведывательными службами. Такими данными контрразведчики обычно не делятся в подобных коммуникациях, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в перевербовке особенно преуспели пакистанские спецслужбы. В Китае и России проблемой стало применение местными контрразведчиками технологий искусственного интеллекта, биометрического сканирования, опознания внешности для слежки за американскими агентами и их контактами.

Ранее сообщалось, что в Туле задержали агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о новейших образцах российского стрелкового оружия. По данным ФСБ, подозреваемый задержан силовиками с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.