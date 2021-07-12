В Туле задержали украинского шпиона

В Туле задержали агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о новейших образцах российского стрелкового оружия. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве отметили, что подозреваемый задержан силовиками с поличным. По данным ФСБ, он по заданию разведки Украины занимался поисками работников оборонных предприятий России, имеющих допуск к государственной тайне, касающейся новейших образцов вооружения и технической документации к ним.

Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе арестовали россиянина за шпионаж в пользу Украины. Он целенаправленно собирал и передавал разведке соседней страны секретные сведения о Черноморском флоте. По оценке ФСБ, утечка таких данных могла нанести серьёзный ущерб обороноспособности России.