Подтверждений тому, что РФ вмешивается в президентские выборы 2020 года в Соединённых Штатах не обнаружено, сообщает CNN со ссылкой на собственные высокопоставленные источники.
В частности, три представителя национальной безопасности подтвердили, что нет свидетельств поддержки, которую якобы оказывает действующему президенту США Дональду Трампу Москва с целью его переизбрания на второй срок,
Как писал NEWS.ru ранее, Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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