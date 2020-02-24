https://static.news.ru/photo/c5e152ee-56ac-11ea-8ad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike Theiler/Consolidated News Photos

Подтверждений тому, что РФ вмешивается в президентские выборы 2020 года в Соединённых Штатах не обнаружено, сообщает CNN со ссылкой на собственные высокопоставленные источники.

В частности, три представителя национальной безопасности подтвердили, что нет свидетельств поддержки, которую якобы оказывает действующему президенту США Дональду Трампу Москва с целью его переизбрания на второй срок, передаёт CNN. При этом один из них заявил, что цель России на сегодняшний день — «сеять раздор в США».

Как писал NEWS.ru ранее, Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.