CNN: США задействуют энергосанкции против РФ в крайнем случае

Вашингтон рассматривает санкции в сфере энергетики против Москвы в качестве крайней меры. При этом учитывается их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Мы пытаемся это сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим всё из этого меню разом... Сектор энергетики является крайней мерой, если это будет необходимо. Не вижу это в первой группе санкций, — сообщил один из источников CNN.

Тем не менее некоторые эксперты телеканала считают, что без направленных на энергосектор санкций возможные меры «сдерживания» Москвы окажутся недостаточно сильными.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что РФ изолируют от мировой финансовой системы при нападении на Украину

Представители администрации Белого дома заявляли, что не считают, что РФ нападёт на Украину. В случае если Москва предпримет враждебные действия против Киева, США расширят военную помощь Украине. Об этом в ходе брифинга заявил помощник президента США по безопасности Джейк Салливан.