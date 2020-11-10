Члены Республиканской партии подали иски по выборам в пяти штатах

Представители избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа и члены Республиканской партии подали ряд исков с целью оспорить процесс подсчёта голосов минимум в пяти штатах по итогам выборов главы государства.
При этом, по
В частности, иски были поданы в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Аризоне и Неваде. В этих штатах разрыв между нынешним хозяином Белого дома и демократом Джо Байденом был не таким значительным. Зачастую речь шла либо о требовании приостановить обработку бюллетеней, либо о нарушениях при подсчёте и препятствовании работе наблюдателей.
Несмотря на то что демократ Джо Байден уже сообщил 7 ноября о своей победе на выборах президента США, официально об этом не объявлено. О безоговорочном лидерстве конкурента Дональда Трампа начали писать в этот день и американские СМИ. Трамп при этом заявил, что выборы ещё не завершены, и пообещал отстоять свою победу в суде и оспорить итоги. По словам действующего хозяина Белого дома, в его распоряжении имеются письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Twitter отменит привилегии, которые предоставлены республиканцу Дональду Трампу как главе государства после инаугурации демократа Джо Байдена. Президентский аккаунт республиканца перейдёт его преемнику.