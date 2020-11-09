Президентский аккаунт Трампа перейдёт Байдену

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Twitter отменит привилегии, которые предоставлены республиканцу Дональду Трампу, как главе государства после инаугурации демократа Джо Байдена. Президентский аккаунт республиканца перейдёт его приемнику.

20 января, в день инаугурации нового президента, Трампа после уравняют в правах с большинством пользователей сервиса микроблогов. Ужесточение требований затронет личную учетную запись республиканца, сообщает NBC.

Подход Twitter к мировым лидерам, кандидатам и должностным лицам основан на принципе права народа самостоятельно решать, учитывать ли контекст того, о чём говорят его лидеры. Это означает, что мы можем использовать предупреждения и маркировку, а также ограничивать взаимодействие с определенными учетными записями, — цитирует телекомпания сообщение представителя Twitter.

Он отметил, что эти рамочные правила применяются к действующим лидерам и кандидатам на выборные должности, но не к частным гражданам, не занимающим такие посты. В компании добавили, что аккаунт Трампа в качестве президента США перейдет новой администрации.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. Разрыв между соперниками — действующим главой государства Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом — минимален. Штаб Трампа попытался оспорить итоги подсчёта голосов в ряде ключевых штатов.

Как писал NEWS.ru, нынешние президентские выборы в США нанесут стране политический ущерб. При этом неважно, кто выиграет борьбу за пост главы государства. Такого мнения придерживается директор Института новейших государств Алексей Мартынов.