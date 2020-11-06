Политолог предсказал США утрату политического влияния после выборов

https://static.news.ru/photo/d3a684ca-2038-11eb-bd09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Нынешние президентские выборы в США нанесут стране политический ущерб. При этом неважно, кто выиграет борьбу за пост главы государства. Такого мнения придерживается директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

США утрачивают моральное право оценивать чьи-либо выборы с точки зрения демократии, — сказал он URA.RU.

По словам эксперта, избирательная система США продемонстрировала неспособность выполнять свои задачи. Признание прошедших выборов снижает планку для качества их организации в других странах.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. Разрыв между соперниками — действующим главой государства Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом — минимален. Штаб Трампа попытался оспорить итоги подсчёта голосов в ряде ключевых штатов.

Как писал NEWS.ru, Трамп призвал Верховный суд страны определить исход выборов в связи с невозможностью проверить легитимность большого количества голосов. При этом он заявил, что легко выиграет выборы, если будут учтены только законно поданные голоса.