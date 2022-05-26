Читатели WP впечатлились решением Путина перевести оплату газа в рубли

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Читатели газеты The Washington Post активно обсуждают решение президента России Владимира Путина заставить ЕС платить за газ в рублях, отмечая его своевременность и решимость главы государства. Поводом для обсуждения стало мнение, что Европа согласилась «плясать под дудку Путина», уступив его требованиям по оплате газа в российской валюте.

Позиция читателей относительно европейских стран разделилась: в то время как одни сочли такую позицию проявлением слабости, другие отмечают, что европейцы просто не хотят жить зимой без отопления и электричества или платить большие деньги за электроэнергию.

Американцы этого не понимают. Представьте, цены на бензин мгновенно подскакивают до $12 за галлон, а счета за электричество увеличиваются в сотни раз. <...> Начнётся хаос, возникнет злоба и раздражение, — отметил пользователь Jaj801.

Пользователи отмечают, что энергетическую зависимость от России, которая формировалась десятилетиями, невозможно ликвидировать быстро.

Зависимость от газа существовала десятилетия, а исчезнет за месяцы. Ага, конечно, — указывает StayCalm1.

До этого Германия и Италия разрешили своим компаниям открыть рублёвые счета для покупки российского газа. По данным Reuters, этот шаг был сделан в тесной координации с ЕС. Правительство Италии также контактировало с Еврокомиссией и получило от неё разъяснение, как «законно» покупать российский газ, не нарушая антироссийские санкции. Об аналогичных планах заявили в Болгарии, где сперва сообщили, что намерены отказаться от оплаты российского газа в рублях, но затем назвали такое решение поспешным.