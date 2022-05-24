Болгария получит инструкции Еврокомиссии по оплате российского газа рублями

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Болгария в ближайшие дни проведёт переговоры с Еврокомиссией и обсудит требование России платить за газ в рублях, заявил BTV министр энергетики страны Александр Николов. По его словам, Еврокомиссия даст дополнительные инструкции по вопросам общих поставок и закупок, поскольку в этом вопросе необходимо различать корпорации и госкомпании.

Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймём, как это повлияет на всю систему, — сказал Николов.

Ранее Николов заявил, что правительство страны после отказа платить за газ из России в рублях задумалось о поспешности подобного решения. Он добавил, что в настоящее время нет необходимости отказываться от расчётов в российской валюте, аргументировав это тем, что аналогичное решение приняли в Германии и Италии.

До этого Германия и Италия разрешили своим компаниям открыть рублёвые счета для покупки российского газа. По данным Reuters, этот шаг был сделан в тесной координации с ЕС. Правительство Италии также контактировало с Еврокомиссией и получило от неё разъяснение, как «законно» покупать российский газ, не нарушая антироссийские санкции.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нем же. Оплата за газ будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублевый счет, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья.

Ранее «Газпром» разослал своим европейским клиентам письмо, в котором указана инструкция оплаты газа в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ. Суть этих изменений в том, что до начала спецоперации России на Украине расчёты велись с европейскими «дочками» «Газпрома» через европейские же банки. Однако на фоне многочисленных санкций, наложенных в том числе странами ЕС на Россию, возник риск того, что эти деньги за поставки сырья будут заморожены в Европе и не дойдут до «Газпрома». Потому теперь платежи переводят на счета в российском банке.