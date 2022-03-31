Путин назвал последствия для Запада отказа платить за газ в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что, если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа в рублях, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие контракты будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках, передаёт РИА Новости.

Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублёвые счета в российских банках, именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что, если такие платежи не будут производиться, то это будет считаться неисполнением обязательств покупателя по газовым контрактам, в результате чего действующие контракты будут остановлены. «Нам никто ничего бесплатно не продаёт, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью», подчеркнул Путин.

Российский лидер также добавил, что в условиях, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда замораживаются активы в долларах и евро, использовать валюты этих стран не имеет смысла.

Ранее Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.