«Газпром» рассказал клиентам, как платить за газ, не нарушая санкций Bloomberg: «Газпром» рассказал клиентам, как платить за газ, не нарушая санкций

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«Газпром» разослал своим европейским клиентам письмо, в котором указана инструкция оплаты газа в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ. В письме сообщается, что в указе президента РФ Владимира Путина от 4 мая прописана процедура приобретения энергоресурсов.

«Газпром» заявил в письме, что указ гарантирует прозрачность движения денежных средств иностранных покупателей и исключает возможность участия какой-либо «третьей стороны» в расчëтах. Изложенная процедура, по всей видимости, исключает подсанкционный Центральный банк, — говорится в сообщении агентства.

Президент России Владимир Путин 4 мая подписал указ, в котором регламентируется порядок исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед рядом иностранных кредиторов. Согласно документу, в случае распределения прибыли ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов недружественным нерезидентам выплата производится по правилам, предусмотренным указом № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».