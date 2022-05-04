Путин подписал указ о порядке выплат иностранным кредиторам

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором регламентируется порядок исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед рядом иностранных кредиторов. Согласно документу в случае распределения прибыли ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов недружественным нерезидентам выплата производится по правилам, предусмотренным указом № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Указ президента Российской Федерации «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми кредиторами», — говорится в документе, опубликованном 4 мая.

Отмечается, что Центробанк и Министерство финансов РФ наделены полномочиями определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам.

Ранее указ о том, что российские организации временно смогут выплачивать долги кредиторам из стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, в рублях в особом порядке, был подписан президентом России в начале марта. Также речь может идти и об «ином порядке» выплат — его для кредитных и некредитных финансовых организаций определяет Центробанк, а для всех прочих должников это делает Минфин.

Экономист Александр Лосев считает, что России необходимо укрепить курс рубля, чтобы успеть закупить необходимое для импортозамещения оборудование перед очередным пакетом западных санкций.

Эксперт в экономической сфере Аяз Алиев ранее заявил, что фиксированный курс рубля блокирует независимую денежно-кредитную политику. Кроме того, при таком подходе можно потерять валютные резервы, отметил он. Плюсом же фиксированного курса экономист назвал определённость в курсах валют, которая положительно сказывается на объёмах международной торговли.