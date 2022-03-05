Онищенко рассказал о лабораториях США на территории Украины

На территории Украины находятся не менее 15 лабораторий, ранее принадлежавших Минздраву и Минсельхозу, которые были переоборудованы для изучения американцами наступательного военно-биологического потенциала армии Соединённых Штатов, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он считает, что такие же лаборатории есть в Грузии, Казахстане и Азербайджане, пишет KP.RU.

После 90-х годов Соединённые Штаты в рамках программы так называемого снижения вреда, снижения угроз (что, в общем-то, является сутевым цинизмом, название такое) выстроили целую сеть лабораторий вокруг нашей страны. На Украине было переоборудовано примерно 15 лабораторий, которые принадлежали Минздраву, Минсельхозу. Задача этих лабораторий — изучение наступательного военно-биологического потенциала армии Соединённых Штатов, — заверил Онищенко.

Он заявил, что недавно американцы открыли такую лабораторию в городе Мерефа, что расположен в Харьковской области. Ещё одна лаборатория расположена между Белгородской и Харьковской областями ближе к границам РФ. Онищенко уточнил, что украинские власти не имеют никакого отношения к данным лабораториям.

Ранее Онищенко заявил, что страны Запада реализуют «немецко-фашистский замысел» захвата как минимум территорий Белоруссии и Украины. К этому же «замыслу» он отнёс антироссийские санкции Запада. По его словам, Украина превратилась из одной из самых образованных республик СССР в поставщика людей для «черновых работ, бесправных сиделок, уборщиков».