Экономист назвал недостатки фиксированного курса рубля Экономист Алиев: фиксированный курс рубля блокирует независимую денежно-кредитную политику

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Фиксированный курс рубля блокирует независимую денежно-кредитную политику, сообщил доцент Высшей школы финансов ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев EADaily. Кроме того, при таком подходе можно потерять валютные резервы, отметил он. Плюсом же фиксированного курса экономист назвал определённость в курсах валют, которая положительно сказывается на объёмах международной торговли.

Недостатки фиксированного курса в том, что при его принятии невозможно проведение независимой денежно-кредитной политики, а также возможны потери валютных резервов, — сказал Алиев.

Он добавил, что ситуация на валютном рынке успокоилась в последние недели, власти смогли через ограничения и административные меры справиться с резким ослаблением рубля, поэтому переход на фиксированный курс пока не ожидается.

Отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса, как это было в советское время, назвал пользой для России исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. Он напомнил, что экспортёры обязаны продавать в стране 80% своей валютной выручки, при этом спрос импортёров на валюту снижен из-за разрыва контрактов с Западом.

Тем временем, по данным на 29 апреля, курс доллара на МосБирже опустился ниже 71 рубля. Показатель в 70,57 рубля зафиксирован впервые с 8 апреля.