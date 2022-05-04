Экономист объяснил необходимость укрепления позиций рубля Экономист Лосев: укрепление рубля нужно для закупки оборудования для импортозамещения

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России необходимо укрепить курс рубля, чтобы успеть закупить необходимое для импортозамещения оборудование перед очередным пакетом западных санкций, заявил экономист Александр Лосев. Вместе с этим он подчеркнул, что Министерство финансов РФ не очень заинтересовано в дальнейшем укреплении позиций рубля, пишет ИА SM-News.

С точки зрения экономики и её перспектив сейчас необходимо, чтобы рубль ещё укрепился. Чтобы пока против нас не ввели «105-й пакет санкций», успеть закупить оборудование, успеть купить комплектующие, успеть приобрести технологии для того, чтобы здесь разворачивать производство, — подчеркнул Лосев.

Он назвал решение президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях «стратегическим». По его мнению, благодаря такой инициативе отечественная валюта приобрела новое «наполнение». Лосев отметил, что причинами проблем с инфляцией в России являются резкое падение рубля в феврале-марте и трудности с логистическими поставками.

Если мы сейчас будем локализовывать производство в РФ, если мы переключим цепочки поставок на страны Южной и Юго-Восточной Азии, то, может быть, мы приведём инфляцию к уровню в 15% в год, а возможно, и ниже, — резюмировал экономист.

Ранее экономист Аяз Алиев заявил, что фиксированный курс рубля блокирует независимую денежно-кредитную политику. Кроме того, при таком подходе можно потерять валютные резервы, отметил он. Плюсом же фиксированного курса экономист назвал определённость в курсах валют, которая положительно сказывается на объёмах международной торговли.