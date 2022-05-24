В Болгарии заявили о поспешности отказа платить за газ в рублях Министр энергетики Болгарии Николов заявил о поспешности отказа платить за газ в рублях

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Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что правительство страны после отказа платить за газ из России в рублях задумалось о поспешности подобного решения, передаёт BTV Новините. Он добавил, что в настоящее время нет необходимости отказываться от расчётов в российской валюте. Чиновник аргументировал это тем, что аналогичное решение приняли в Германии и Италии.

Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании, — поделился Николов.

По его словам, правительство Болгарии поднимет соответствующий вопрос на совещании с Еврокомиссией.

Сенатор Алексей Пушков ранее назвал «чисто польским стилем» досрочное прекращение Варшавой межправительственного «ямальского» соглашения на поставку газа из России. Парламентарий пояснил, что страна продолжает получать российское топливо реверсом из Германии. Он отметил, что это идёт в разрез с заявлениями властей о том, что Польше не нужен газ из России. Подписчики политика с ним согласились и добавили, что следует дождаться осени, когда Европа не сможет в полной мере обеспечить себя газом.