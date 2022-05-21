Германия и Италия откроют счета в рублях для покупки российского газа

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Германия и Италия разрешили своим компаниям открыть рублёвые счета для покупки российского газа. Это, по мнению властей, не нарушит антироссийские санкции, пишет Reuters.

На сегодня контракты с «Газпромом» на поставки газа и его оплату в рублях заключены уже с 54 компаниями. Половина из них уже открыла рублёвые счета в Газпромбанке. Издание сообщает, что Берлин прежде чем разрешить своим компаниям открыть счета в рублях, действовал в этом вопросе в тесной координации с ЕС. Правительство Италии также контактировало с Еврокомиссией и получило от неё разъяснение, как «законно» покупать российский газ.

Официальные разрешения были получены после того, как итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о начале процесса открытия счёта в Газпромбанке в рублях и евро для оплаты российского газа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов бесплатно поставлять газ. Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление финской энергетической компании Gasum об отказе платить за российский газ в рублях.