Черным детям вредно белое молоко: BLM в США добрались до школьных завтраков Цветные дети чаще белых сверстников страдают от аллергии на лактозу и сахар, считают активисты и называют школьные завтраки «диетическим расизмом»

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Программы питания школьников, по которым правительство субсидирует завтраки и обеды для детей из малоимущих семей, отражают «диетический расизм» в пищевых привычках американского общества и должны быть пересмотрены, чтобы меню не унижало расового достоинства цветных детей. С таким требованием выступили 28 правозащитных групп в США. NEWS.ru покопался в американских школьных меню, чтобы понять, каким образом гамбургеры и картошка-фри могут задевать чувства тех, кто их употребляет.

Детозащитники и активисты здорового образа жизни объединились с борцами за расовое равноправие в требовании к Министерству сельского хозяйства ликвидировать расистский уклон в меню школьных столовых. Недовольство правозащитников вызвал не нездоровый состав продуктов, которыми кормят детей, а идеологический привкус — его бдительные прогрессивные родители учуяли в школьных меню. По их мнению, перечень блюд, которые ежедневно едят школьники, составлен с учетом вкусов и пищевых привычек именно белых детей, что фрустрирует их цветных одноклассников всякий раз, когда они заходят в обеденное помещение.

В частности, утверждают авторы обращения в Минсельхоз США, больше всего цветные дети мучаются от того, что их насильно принуждают употреблять коровье молоко и молочные продукты вроде разноцветных йогуртов и творожков. Письмо подписали представители движений, названия которых говорят об их политической окраске— Прогрессивные демократы, Центр за экономику с человеческим лицом, «Переключись на добро», и тому подобные.

В США за содержание школьного питания отвечает Национальная программа школьных обедов (NSLP), администрируемая Минсельхозом, и активисты в среду потребовали от комиссии по равенству при этом министерстве принять меры, чтобы цветные дети могли употреблять альтернативные белому напитку продукты, например соевое молоко. Однако программа NSLP в настоящее время возмещает школам затраты только на закупку коровьего молока и продуктов из него.

«Гастрономические отменщики» ополчились в первую очередь против коровьего молока из-за того, что, по мнению авторов обращения, метаболизм и устройство пищеварительного тракта у цветных детей таково, что молоко приводит к расстройству желудка, чего якобы у белых детей не наблюдается.

Кормление детей из этнических меньшинств молочными продуктами представляет собой исторически встроенное неравенство и социальную несправедливость. Цветные дети чаще, чем их белые сверстники, могут страдать от пищевой аллергии на лактозу и сахар, и употребление их в пищу нарушает у них нормальный пищеварительный процесс, — утверждает вашингтонский врач Милтон Миллз, один из лидеров борцов с «диетическим расизмом».

Фото: J. Pfeiffer/Global Look Press Соевое молоко

Милтон Миллз уверен в том, что расисты, засевшие в руководстве программы школьного питания, нарочно нарушают пищеварение цветных детей, чтобы те проводили больше времени не в классах, а в туалетах, из-за чего хуже усваивали учебный материал и отставали в интеллектуальном развитии от белых сверстников.

Хотя школьные правила дают возможность родителям попросить не давать их детям коровье молоко, прогрессисты убеждены в том, что руководство NSLP злонамеренно игнорирует ценность жизней чернокожих и упорно отказывается «перековываться», согласно требованиям движения #Blaсk Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).

Детей афроамериканского, индейского, азиатского и латиноамериканского происхождения наказывают за принадлежность к небелым расам и за их культурное наследие. До 80–90 процентов из них имеют аллергию на лактозу, в то время как среди белых детей к молоку нетолерантны только 15 процентов. Более расистского подхода трудно себе представить, —возмущаются активисты.

Защитники диетического равенства сейчас требуют распространить субсидии NPSL на соевое молоко и другие заменители молока животного происхождения. Пока это не будет сделано, настаивают они, все утверждения о том, что школьное образование в США доступно для всех детей независимо от этнической принадлежности, будут «пустой риторикой».

По программе NSLP по всей стране питается около 30 млн школьников. Она существует уже 76 лет и ранее ни у кого не вызывала подозрений, что её целью является не накормить детей, не способных оплачивать питание, а утверждать расовую сегрегацию на желудочно-кишечном уровне.

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Нельзя исключить, что активность борцов с «пищевым расизмом» пролоббирована производителями соевого молока, допустила в разговоре с NEWS.ru директор соеводческого хозяйства из Краснодарского края Светлана Березовская.

Молоко из сои — это, как ни крути, нишевый продукт, и не каждый ребенок станет его пить, потому что запахом и вкусом оно отличается от коровьего. Поэтому запах сои приходится маскировать различными пищевыми добавками. Но оно ниже коровьего по стоимости, а его производство обходится дешевле. Поэтому производители соевого молока готовы перевести его из разряда экзотики в общеупотребимый продукт, но для этого надо его рекламировать и продвигать не как продукт для ограниченного круга веганов и любителей органической пищи, а как продукт для всех. Светлана Березовская директор компании «Чистый рис»

Впрочем, у американских активистов в самом деле имеются научно обоснованные основания, рассказала NEWS.ru диетолог Маргарита Королёва.

Различные этнические группы обладают различным по характеру метаболизмом, это правда. Выработка пищеварительных ферментов в организме обусловлена пищевыми привычками, которые складывались тысячелетиями. Это биологический фактор, и смена социальной среды на него никак не влияет. Например, китайская семья могла переехать жить в Америку еще сто лет назад и внешне полностью американизироваться. Однако на уровне биохимии и дети, и внуки, и правнуки азиатских иммигрантов продолжают копировать матрицу своих предков. Чтобы произошла не социальная ассимиляция, а генетическая, на это требуются тысячелетия. Иммигранты поколениями сохраняют свои пищевые привычки не потому, что ностальгируют по родине далеких предков, а потому что их организм не приспособлен для усвоения тех или иных продуктов, будь то алкоголь или, как в данном случае, продукты животного происхождения. Маргарита Королёва профессор Федерального медико-биологического агентства России

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Примечательно, что американцы в целом не ощущают какой-либо дискриминации по пищеварительному признаку. Согласно опросу, проведенному Американским обществом питания (ASN), 8000 из 9700 респондентов ответили, что придерживаются здоровой, по их мнению, диеты. Но диетологи убеждены в том, что такая самооценка очень далека от реального положения вещей. По данным ASN, 42% американцев страдают ожирением в той или иной мере. Однако никаких данных о том, что избыточный вес и вызываемые им заболевания имеют какие-либо расовые причины, исследователи ASN не приводят.