«Целует Зеленского в зад»: в конгрессе пристыдили Байдена из-за Украины Конгрессвумен Грин: Байден «целует Зеленского в зад», игнорируя аварию в Огайо

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Марджори Тейлор Грин

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что бывший президент страны Дональд Трамп приехал на помощь к жителям Огайо, пока Джо Байден ездил в Киев. Хозяин Белого дома думает лишь о том, как дать больше денег Украине, отметила она в Twitter.

Это мой президент Трамп. Тем временем Байден целует [президента Украины Владимира] Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну, — подчеркивается в ее сообщении.

Грин указала на то, что Трамп помогает пострадавшим от химической аварии жителям Восточной Палестины в штате Огайо, а Джо Байден заботится только о том, как бы «развязать войну» на Украине.

Дональд Трамп, побывавший на месте аварии поезда с опасными веществами, привез местным жителям воду и еду. Он отметил, что его поездка в Огайо привлекла внимание федеральных властей к проблеме.

Инцидент, названный «Чернобылем в Огайо», произошел в начале февраля. Рядом с городком Восточная Палестина опрокинулись и загорелись цистерны с химикатами.

Ранее журналист из США, ведущий программы The Dive Джексон Хинкл заявил, что американцы хотят многополярности мира, вывода из нищеты и прекращения конфронтации с Россией. Эскалации украинского конфликта добиваются те, кто хочет «заработать очень много денег», отметил он в ходе выступления на митинге против поддержки Украины.