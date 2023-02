Журналист из США, ведущий программы The Dive Джексон Хинкл заявил, что американцы хотят многополярности мира, вывода из нищеты и прекращения конфронтации с Россией. Эскалации украинского конфликта добиваются те, кто хочет «заработать очень много денег», отметил он в ходе выступления на митинге против поддержки Украины Rage Against The War Machine, запись его речи размещена на YouTube-канале издания.