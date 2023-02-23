В США рассказали, чего на самом деле американцы хотят от России Ведущий программы The Dive Хинкл заявил, что американцы хотят мира с Россией

Журналист из США, ведущий программы The Dive Джексон Хинкл заявил, что американцы хотят многополярности мира, вывода из нищеты и прекращения конфронтации с Россией. Эскалации украинского конфликта добиваются те, кто хочет «заработать очень много денег», отметил он в ходе выступления на митинге против поддержки Украины Rage Against The War Machine, запись его речи размещена на YouTube-канале издания.

Мы хотим мира с русскими, мы хотим построить новый многополярный мир, мы хотим процветания, мы хотим вывести народ из нищеты. Мы все хотим этого, верно? — сказал Хинкл с трибуны.

По его мнению, возможность заработать денег ищут те, кто хочет довести конфликт до третьей мировой войны. Журналист обратился к участникам митинга с призывом сопротивляться информационной войне. При этом следует требовать от Белого дома больше не отправлять «ни одной пули, ни одного танка, ни одного доллара украинским нацистам», добавил он.

Ранее сообщалось, что совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил $30 млрд. При этом с момента начала российской спецоперации Киев получил от Вашингтона $29,8 млрд, отмечается в документе, опубликованном Пентагоном.