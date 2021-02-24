Бывший глава ЦРУ заявил о причастности Хрущёва к убийству Кеннеди

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Советский лидер Никита Хрущёв лично дал указание Ли Харви Освальду убить 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом экс-глава ЦРУ Роберт Джеймс Вулси заявляет в своей книге «Операция Дракон: секретная война Кремля и Америки», написанной в соавторстве с бывшим сотрудником румынской спецслужбы Секуритате Ионом Михаем Пачепой.

По словам авторов, Освальд был завербован СССР в 1957 году во время службы в рядах американской морской пехоты в Японии. После службы он уехал в СССР и с 1959 по 1962 год жил в Минске и работал на заводе токарем. Освальд собирался остаться в Советском Союзе насовсем, но его «дали советскую жену и отправили обратно в США» в июне 1962 года.

Инструкции по убийству американского лидера Освальд получил от сотрудника КГБ Валерия Костикова во время встречи с ним в Мехико. За некоторое время до покушения СССР отозвал задание для Освальда, так как руководители страны и КГБ поняли, что Хрущёв губит репутацию Союза и державы и может спровоцировать ядерный конфликт между двумя странами. Однако Освальд был слишком увлечён порученным ему заданием и решил довести дело до конца, сообщает The New York Post, приводя фрагменты книги.

Кеннеди был застрелен из снайперской винтовки 22 ноября 1963 года во время поездки в город Даллас (штат Техас). Специально созданная конгрессом комиссия Уоррена показала, что убийцей президента был бывший морпех Ли Харви Освальд.

Ранее NEWS.ru писал, что в США без вести пропали внучка и правнук Роберта Кеннеди — брата 35-го президента США. По словам супруга пропавшей женщины Дэвида Маккина, дети случайно бросили мяч в воду, его отнесло от берега. Мейв и Гидеон отправились на каноэ за мячом и не вернулись. Позднее тело женщины было обнаружено вечером в четырёх километрах от дома её матери, а мальчика не нашли.