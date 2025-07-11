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11 июля 2025 в 19:05

«Будет кое-что происходить»: Трамп о конфликте России и Украины

Трамп допустил скорые перемены в украинском конфликте

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

В рамках конфликта Украины и России «будет кое-что происходить», заявил президент США Дональд Трамп телеканалу C-SPAN. Таким образом он прокомментировал удары Москвы по объектам Киева.

Знаю. Вы увидите, что кое-что будет происходить, — сказал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что разочарован в России. Лидер Белого дома отметил, что в понедельник, 14 июля, намерен сделать важное заявление по РФ. Однако содержание этой речи он не раскрыл.

Между тем журналисты The New York Times (NYT) считают, что президент России Владимир Путин намерен игнорировать давление разочаровавшегося в нем лидера Трампа. По данным представителей СМИ, российский лидер уверен в превосходстве РФ над Украиной на поле боя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ждет нового сообщения от главы Белого дома по России. По его словам, в администрации российского лидера хотят знать, о чем будет выступление западного политика, при этом учитывая все нюансы со стороны Вашингтона.

Дональд Трамп
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