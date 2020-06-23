Болтон рассказал о якобы непереведённых словах Путина на их встрече

https://static.news.ru/photo/c58b13d4-b51b-11ea-9bf5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Джон Болтон Фото: kremlin.ru

В своей книге воспоминаний экс-советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, как во время встречи с президентом России Владимиром Путиным его слова якобы не перевели на встрече в Кремле летом 2018 года. Об этом бывший чиновник Белого дома написал в своих мемуарах.

Президент РФ уверенно заявил, следуя давней российской пропагандистской линии, что до 5000 «местных жителей» в районе Ат-Танфа на самом деле являются боевиками ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация. — NEWS.ru), которые якобы следуют американским указаниям, но затем предают нас, когда это им удобно. Путин сказал, что боевики ИГ будут целовать определённую часть нашего тела, хотя его переводчик так не переводил!, — вспоминает Болтон в книге.

При этом бывший советник президента США не объяснил, как он понял, что сказал российский лидер. В книге сказано лишь то, что у американской делегации был свой переводчик.

По словам Болтона, в ходе встречи Путин также сказал, что Москва не заинтересована в том, чтобы военные Ирана находились в Сирии. Однако, продолжил российский президент, он не в состоянии повлиять на их вывод из этой страны, но с другой стороны — не собирается их замещать в сирийской гражданском конфликте.

Цель РФ, как понял Болтон, состояла в консолидации Сирии для предотвращения хаоса, подобного ситуации в Афганистане. У Ирана при этом были более широкие цели.

Мемуары экс-советника Трампа вызвали шквал критики в администрации американского президента Дональда Трампа. 20 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что правительство США будет добиваться того, чтобы бывший советник не мог получать доход от продажи книги, так как в ней содержатся сведения, являющиеся гостайной. Трамп назвал книгу лживой и полной выдуманных историй, а самого автора — «обиженным скучным дураком». Президент заявил, что Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за раскрытие тайн.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп обвинил Болтона в некомпетентности и лжи.