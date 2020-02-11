https://static.news.ru/photo/d64b6140-4d62-11ea-8ced-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Авиаконцерн Boeing планирует продолжить производство своего лайнера 737 MAX до того, как будет получено разрешение на его возвращение в эксплуатацию.

По словам вице-президента американской компании по маркетингу Рэнди Тинсета, предполагается, что использование самолётов возобновится в середине 2020 года. Запуск производства лайнеров будет проводиться постепенно, так как иначе это может привести к резкому росту числа заказов, передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Федеральной авиационной администрации США Стив Диксон сообщил о проблеме в программном обеспечении самолётов Boeing 737 MAX. По словам эксперта, индикатор продольной балансировки «горел дольше, чем нам бы хотелось». Эту проблему необходимо устранить до возвращения воздушных судов к эксплуатации, добавил он.