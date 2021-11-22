Bloomberg привёл прогнозы США по началу работы «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» может начать работать через «пару месяцев». Такие прогнозы делает администрация президента США, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, прогноз о начале работы «Северного потока — 2» представлен в ежеквартальном докладе по газопроводу, переданном в конгресс в преддверии новых санкций.

Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». По его словам, в отношении компании Transadria будут применены санкции на основе PEESA, а судно данной компании — Marlin — признают «конфискованной собственностью». Ещё одно судно, против которого предполагается ввести санкции, не называется.

Как сообщает Bloomberg, Штаты считают, что Transadria является подставной российской компанией, которая была зарегистрирована на Кипре.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено в сентябре текущего года. В компании «Газпром» заявили, что объект готов к запуску. Для этого он должен получить одобрение немецкого и европейского регулятора.



Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал попытку Вашингтона вести диалог с Москвой через санкции неприемлемым и нарушающим международное право. Таким образом дипломат прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о новых рестрикциях в отношении газопровода «Северный поток — 2».