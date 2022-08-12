Bloomberg: Байден объявит о планах на второй срок после выборов в конгресс Bloomberg: Байден объявит о планах на второй срок после ноябрьских довыборов в конгресс

Фото: Jamal Countess/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден объявит об участии в президентских выборах 2024 года после промежуточных выборов в конгресс. Они намечены на ноябрь, при этом на объявление своего решения у хозяина Белого дома будет ещё «несколько месяцев», сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что о таких планах 79-летнего политика рассказали люди из его окружения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла о намерении Байдена переизбраться на второй срок в конце июля.

Возможный соперник президента по выборам 2024 года Дональд Трамп прежде также связывал объявление о своем выдвижении с довыборами в конгресс. Он заявлял, что решение озвучит или до них, или после.

Ранее стало известно, что рейтинг Джо Байдена в июле достиг минимального показателя впервые с момента инаугурации. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Gallup. Деятельность президента на посту одобряет только 38% соотечественников. Не одобряют действия Байдена 59% американцев. В феврале рейтинг президента США составлял 57%.