Блокировка Трампа в Twitter готовилась задолго до штурма Капитолия Журналист Таибби: руководство Twitter обсуждало блокировку Трампа задолго до штурма Капитолия

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В руководстве Twitter обсуждали возможность блокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа за несколько месяцев до штурма Капитолия, рассказал журналист Мэтт Таибби. По его словам, вопрос блокировок высокопоставленных политиков в соцсети поднимали еще осенью 2020 года. Таибби изучил внутреннюю переписку и выяснил, что за месяц до президентских выборов в США несколько руководителей Twitter создали в закрытом мессенджере отдельную группу для обсуждения вопросов удаления или блокировок аккаунтов политиков. А после удаления аккаунта Трампа в компании перешли к обсуждению потенциальной блокировки уже будущих президентов и сотрудников Белого дома, утверждает журналист.

Основная часть внутренних обсуждений по блокировке Трампа велась в три январских дня (за день и после 6 января 2021 года. — NEWS.ru). Однако основа была заложена за месяцы до беспорядков в Капитолии, — написал Таибби на своей странице в Twitter.

Twitter заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года. Соцсеть объяснила свое решение тем, что посты республиканца могут спровоцировать беспорядки. Трампу закрыли доступ к соцсети вскоре после того, как его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь помешать утверждению итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В ноябре 2022 года аккаунт Трампа разблокировали после приобретения соцсети Илоном Маском.

Ранее на фоне публикаций расследования Таибби в отношении бывшего руководства Twitter Маск уволил юрисконсульта компании Джима Бейкера, который оказался замешан в цензурировании публикаций на тему скандальных утечек с ноутбука сына президента США Хантера Байдена.