Блинкен заявил о прямом контакте с Россией из-за «ядерных угроз» Блинкен: Белый дом вступил в прямой контакт с Россией по поводу ядерных угроз

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вступил в прямой контакт с Москвой по поводу «звучащих угроз» применения ядерного оружия. В интервью телеканалу CBS он пообещал, что для России последствия окажутся ужасающими.

Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими, — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен добавил, что у Белого дома имеется разработанный план действий на случай, если Москва применит на Украине ядерное оружие. Говоря о серьезным последствиях для России, американская сторона не вдается в детали планируемых действий.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предупреждают о катастрофических последствиях в случае применения Россией ядерного оружия на Украине, заявил 25 сентября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон серьезно воспринимает ядерную риторику российского руководства.