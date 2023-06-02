Блинкен: США не стремятся к свержению власти в России Блинкен: США не стремятся к свержению власти в России и не являются врагом для ее граждан

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в мэрии Хельсинки заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян и никогда не стремился к свержению правительства в России. Он уточнил, что Соединенные Штаты более 30 лет работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой, потому что «свободная и процветающая Россия — в интересах всего мира». Трансляция выступления Блинкена велась на YouTube.

У нас нет цели свергнуть правительство России, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее, — сказал он.

Ранее Блинкен заявил, что страны Запада примут новые меры по ужесточению экспортного контроля в отношении России. Они коснутся, в частности, технологий производства беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что работа, проделанная союзниками за последние два года, имеет решающее значение для того, чтобы Россия потерпела поражение.

Блинкен также рассказал, что вопросы экспортных ограничений будут подниматься в ходе заседания Совета по торговле и технологиям США и Евросоюза, которое пройдет в среду в шведском Лулео. Кроме того, по словам Блинкена, участники мероприятия планируют обсудить «совместные усилия по борьбе с экономическим принуждением и нерыночной экономической политикой и практикой».