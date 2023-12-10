Без создания независимого палестинского государства мир на Ближнем Востоке невозможен, заявил CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Израилю нужно проводить свою операцию для предотвращения угроз нападения ХАМАС в будущем.
У нас не будет крепкого мира, не будет надежной безопасности для Израиля до тех пор, пока политические притязания Палестины не будут удовлетворены, — сказал Блинкен.
Ранее США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания от голосования воздержалась.
Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности». Также Вашингтон не удовлетворило отсутствие в документе осуждения радикального палестинского движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самооборону.
Резолюция включает в себя пять пунктов. Кроме требования о прекращении огня там содержится призыв к освобождению всех заложников и соблюдению всеми участниками конфликта обязательств по международному гуманитарному праву. В качестве соавторов документа выступили по меньшей мере 97 стран — членов ООН.