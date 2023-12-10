Блинкен рассказал, без чего невозможен мир на Ближнем Востоке Блинкен: без палестинского государства мир на Ближнем Востоке невозможен

Фото: Global Look Press

Энтони Блинкен

Без создания независимого палестинского государства мир на Ближнем Востоке невозможен, заявил CNN госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Израилю нужно проводить свою операцию для предотвращения угроз нападения ХАМАС в будущем.

У нас не будет крепкого мира, не будет надежной безопасности для Израиля до тех пор, пока политические притязания Палестины не будут удовлетворены, — сказал Блинкен.

Ранее США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания от голосования воздержалась.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности». Также Вашингтон не удовлетворило отсутствие в документе осуждения радикального палестинского движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самооборону.

Резолюция включает в себя пять пунктов. Кроме требования о прекращении огня там содержится призыв к освобождению всех заложников и соблюдению всеми участниками конфликта обязательств по международному гуманитарному праву. В качестве соавторов документа выступили по меньшей мере 97 стран — членов ООН.