Блинкен оценил перспективы признания России «спонсором терроризма» Блинкен допустил возможность включения РФ в список стран — спонсоров терроризма

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил в будущем возможность включения России в список стран — спонсоров терроризма. Ранее резолюцию, призывающую принять подобное решение, принял американский сенат. Слова главы американской дипломатии приводит РИА Новости.

Никогда не говори никогда, — заявил Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос сенаторов.

В сентябре 2022 года в палату представителей был внесен законопроект о признании РФ страной — спонсором терроризма. При этом полномочия по принятию подобного решения принадлежат Госдепу.

В Москве предупреждали, что такой шаг со стороны Вашингтона приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в этом случае о каких-либо отношениях между США и Россией можно будет забыть.

При этом постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявлял, что американские власти не намерены включать Россию в свой список, поскольку это приведет к ряду негативных последствий.

23 ноября 2022 года Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».