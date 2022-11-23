Европарламент признал Россию «государством — спонсором терроризма» Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма»

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европейский парламент во время сессии в Страсбурге принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Текст документа опубликован на сайте консультативного органа. Объявление результатов голосования ЕП транслировали на сайте парламента.

Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Всего голосовали 596 парламентариев. Принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

Ранее Генассамблея НАТО призвала страны — члены Альянса официально объявить Россию террористическим государством. Согласно документу, члены военно-политического блока создадут Международный трибунал для фиксации фактов «российской агрессии» на Украине, чтобы привлечь Москву к ответственности, а также к выплатам ущерба.

26 октября польский сенат тоже принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В голосовании участвовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на Украине, которое отражено в документе. Резолюция не является правовым актом, она в сущности представляет из себя символический документ.

Также в Чехии парламентский комитет по иностранным делам согласовал резолюцию, согласно которой «российский режим» признается террористическим. За принятие документа проголосовало 12 депутатов из 14. Они подчеркнули, что обстрелы объектов энергоинфраструктуры Украины создают опасность для мирных жителей.