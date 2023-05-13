Блинкен и Кулеба обсудили подготовку к украинскому контрнаступлению Блинкен и глава МИД Украины Кулеба по телефону обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Госдепа США. Во время этого разговора они обсудили планы по подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины и возможную помощь международных партнеров Киева в этом деле.

Согласно заявлению ведомства, Блинкен и Кулеба «рассмотрели текущую подготовку к контрнаступлению со стороны Украины, включая то, как помощь от международных партнеров может способствовать его успешному проведению».

Госсекретарь Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, подтвердив обязательство со стороны США призвать Россию к ответу и напомнив об обещании президента Джо Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — заявили в Госдепе.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что контрнаступление украинской армии, которое намечалось на 9 мая, перенесено на более поздний срок. Канал отмечает, что причиной переноса контрудара могли стать недавние массированные удары ВС РФ. Военкоры добавили, что сведений о точной дате наступления ВСУ нет. В любом случае оно ожидается в самое ближайшее время.