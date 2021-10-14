42-й президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщил CNN. По данным телеканала, у него диагностировали заражение крови.

Билл Клинтон помещён в медицинское учреждение в Калифорнии в связи с инфекцией, не связанной с COVID-19. Это инфекция в крови, которая известна как сепсис — рассказал телеведущий в прямом эфире.

Представитель экс-президента сообщил журналистам, что Клинтон уже «идёт на поправку и пребывает в хорошем настроении». Его лечат антибиотиками, добавил помощник.

Ранее прессе стало известно, что Билл Клинтон отказался от чаепития с королевой Великобритании Елизаветой II во время своего первого официального визита в Лондон в 1997 году. Экс-президент тогда захотел провести время в Лондоне как турист. У него возникло желание пройтись по магазинам и попробовать индийскую кухню.

Также экс-зять Ельцина накануне рассказал о его «туалетной» вечеринке с Клинтоном. Бывший президент России Борис Ельцин в период своего правления устроил встречу с экс-главой США Биллом Клинтоном в туалете Кремля. Дело в том, что американский лидер прилетел с женой Хиллари, она плохо относилась к выпивке мужа. Тогда Ельцин распорядился накрыть стол в мужском туалете, перенеся «вечеринку» туда, где их не заметит Хиллари.