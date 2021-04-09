Белый дом запросил более $700 млрд на противодействие России и Китаю

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Администрация США намерена запросить у конгресса на военные нужды в 2022 году $715 млрд. Соответствующие бюджетные предложения Белый дом направил руководству законодательного органа.

Согласно документу, запрашиваемые суммы «делают приоритетом противодействие угрозе со стороны Китая в качестве главного вызова» Штатам. Также Пентагон «будет стремиться к сдерживанию дестабилизирующего поведения России».

Как передаёт ТАСС, на 2021 финансовый год правительство экс-президента Дональда Трампа запрашивало на оборонные расходы $740,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Пентагон провалил работу по реализации Стратегии национальной безопасности. Об этом говорится в докладе контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO). Стратегия гласит, что Министерство обороны должно быть в полной мере готово к боевым действиям на земле, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. Однако, как следует из отчёта, с 2017 по 2019 год военным удалось повысить боеготовность только в наземной сфере.