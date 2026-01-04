Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:33

Белый дом выдвинул условия нефтяным компаниям по Венесуэле

Politico: Белый дом потребовал от нефтяных компаний инвестиций в Венесуэлу

Фото: Global Look Press
Белый дом настаивает на том, чтобы нефтяные компании инвестировали в Венесуэлу, пишет Politico. По информации издания, выполнение этого требования позволит бизнесу получить компенсации за свои активы, которые были изъяты в латиноамериканском государстве.

Чиновники администрации заявили руководителям нефтяных компаний, что, если они хотят получить компенсации за свои вышки, трубопроводы и другое изъятое имущество, то они должны быть готовы вернуться в Венесуэлу сейчас и вложить значительные средства в восстановление ее разрушенной нефтяной промышленности, — сказано в материале.

По предварительной информации, условие было озвучено чуть больше недели назад. При этом никто из компаний пока не смог подсчитать объем средств, которые понадобятся для восстановления ветхой нефтяной инфраструктуры.

Ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак предположил, что восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы до уровня 2013 года потребует до 10 лет и огромных инвестиций. Эксперты считают, что процесс будет возможен только при переходе компаний под контроль США. Несмотря на гигантские суммы и большие сроки, Шостак уверен, что крупные игроки проявят интерес к залежам нефти в Венесуэле.

Дональд Трамп
США
Венесуэла
нефть
