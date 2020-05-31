Протесты в США достигли беспрецедентного масштаба, перекинувшись более чем на 140 городов. Это крупнейшие беспорядки на расовой почве с 1968 года, когда был убит Мартин Лютер Кинг. Усилия властей по подавлению протестов пока не увенчались успехом, а президенту Дональду Трампу даже на время пришлось укрыться в бункере под Белым домом.

Демонстрации, причиной которых стало убийство чернокожего мужчины полицейским в Миннеаполисе, сотрясали город всю прошлую неделю, а за выходные охватили остальные части страны и даже выплеснулись за её пределы. Марши солидарности с национальными меньшинствами в США прошли в Великобритании, Германии, Канаде и Италии. Все они были мирными, а вот в Америке ситуация приобретает всё более тревожный оттенок.

Протесты в американской столице к концу прошлой недели сосредоточились в районе Белого дома. Собравшиеся метали в сторону резиденции президента кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. Как сообщает The New York Times, в ночь с 29 на 30 мая из-за опасений за сохранность главы государства служба безопасности посоветовала Трампу спуститься в бункер под Белым домом, где он провёл около часа. В последний раз это убежище использовал вице-президент Дик Чейни во время терактов 11 сентября 2001 года.

Liu Jie/Global Look Press

В ночь на 1 июня вспыхнул пожар в подвале епископальной церкви Святого Иоанна, более известной «как церковь президентов», так как каждый глава государства посещал её как минимум один раз. Она находится неподалёку от Белого дома. Вскоре возгорание было ликвидировано.

Трамп тем временем хранил молчание почти весь день 31 мая, пока протесты бушевали в столице. В своих сообщениях в Twitter до этого он, с одной стороны, обещал наказать причастных к убийству афроамериканца Джорджа Флойда, с другой — призывал жёстко подавить протесты.

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

В действительности же, как указывают источники The New York Times и Politico, лидер и его советники пока сами не могут определиться, как реагировать на происходящее. Часть президентских приближённых подталкивали его к тому, чтобы выступить со специальным обращением к нации или даже серией диалогов с общественностью. Другие подсказывают главе государства более жёсткую линию, советуя проявить солидарность не с протестующими, а с владельцами кафе и магазинов, пострадавшими от погромов. В итоге Трамп пока ограничился упоминанием протестов во время своей речи, посвящённой запуску ракеты Crew Dragon во Флориде. И все в его окружении сходятся на том, что этого будет недостаточно.

Dear US Citizens



Please stop Riots and Violence. Do your protest peacefully and make your voice louder. I believe you can do it. #USAonFire pic.twitter.com/5Buwq9Imcn — Shyam Mana (@iam_shyam08) June 1, 2020

Проблема в том, что в ноябре в США предстоят президентские и губернаторские выборы, а афроамериканская часть электората важна даже для Трампа. Как сообщает Politico, невнятная реакция Белого дома на протесты связана как раз с опасениями окончательно потерять эту группу избирателей.

Предвыборный штаб Трампа потратил месяцы на то, чтобы завоевать симпатии чернокожих избирателей, которые подавляющим большинством проголосовали против него в 2016 году. Эти усилия включали, например, попытки охарактеризовать его соперника Джо Байдена как расиста, — замечает Politico.

Как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв, подобные протесты в Штатах возникают регулярно, они были и несколько лет назад, и несколько десятилетий назад. Однако такой крупный масштаб последний раз они принимали в середине 1960-х годов, на пике движения за гражданские права чернокожих. Несмотря на то что поводом к началу беспорядков в этом году послужил вполне конкретный случай, такой размах они приобрели совсем по другим причинам.

Сегодня в США совпали два фактора: эпидемия, которая более серьёзно затронула афроамериканцев, чем другие слои населения, и её экономические последствия — уровень безработицы уже достиг 40 млн человек, и афроамериканское население также больше пострадало от этого. Отсюда и общенациональный характер протестов. Неравенство они чувствовали всегда, но ситуация не всегда была настолько серьёзной, как сейчас. Долгосрочные последствия протестов будут зависеть от того, как быстро страна справится с последствиями эпидемии. Если экономика начнёт выходить из кризиса в третьем-четвёртом квартале этого года, начнут расти зарплаты, появляться рабочие места, их эффект сгладится и проблема снова отойдёт на второй план. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ)

Юрий Рогулёв напомнил, что меры по подавлению подобных протестов находятся в ведении местных властей США, поэтому президент мало что может сделать со своей стороны. Что же касается штатов и муниципалитетов, то их руководство, по мнению эксперта, оказалось отвлечено и ослаблено борьбой с пандемией, поэтому не смогло вовремя и достаточно эффективно среагировать на угрозу.

Ситуация везде разная, и власти, может быть, не очень оперативно и правильно принимают решения, — объяснил Юрий Рогулёв. — А с другой стороны, они опасаются одобрять жёсткие меры. Местные власти сейчас просто перегружены проблемами, а их средства ограничены.