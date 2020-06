Демонстрации, причиной которых стало убийство чернокожего мужчины полицейским в Миннеаполисе, сотрясали город всю прошлую неделю, а за выходные охватили остальные части страны и даже выплеснулись за её пределы. Марши солидарности с национальными меньшинствами в США прошли в Великобритании, Германии, Канаде и Италии. Все они были мирными, а вот в Америке ситуация приобретает всё более тревожный оттенок.

Протесты в американской столице к концу прошлой недели сосредоточились в районе Белого дома. Собравшиеся метали в сторону резиденции президента кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. Как сообщает The New York Times, в ночь с 29 на 30 мая из-за опасений за сохранность главы государства служба безопасности посоветовала Трампу спуститься в бункер под Белым домом, где он провёл около часа. В последний раз это убежище использовал вице-президент Дик Чейни во время терактов 11 сентября 2001 года.

В ночь на 1 июня вспыхнул пожар в подвале епископальной церкви Святого Иоанна, более известной «как церковь президентов», так как каждый глава государства посещал её как минимум один раз. Она находится неподалёку от Белого дома. Вскоре возгорание было ликвидировано.

Трамп тем временем хранил молчание почти весь день 31 мая, пока протесты бушевали в столице. В своих сообщениях в Twitter до этого он, с одной стороны, обещал наказать причастных к убийству афроамериканца Джорджа Флойда, с другой — призывал жёстко подавить протесты.

В действительности же, как указывают источники The New York Times и Politico, лидер и его советники пока сами не могут определиться, как реагировать на происходящее. Часть президентских приближённых подталкивали его к тому, чтобы выступить со специальным обращением к нации или даже серией диалогов с общественностью. Другие подсказывают главе государства более жёсткую линию, советуя проявить солидарность не с протестующими, а с владельцами кафе и магазинов, пострадавшими от погромов. В итоге Трамп пока ограничился упоминанием протестов во время своей речи, посвящённой запуску ракеты Crew Dragon во Флориде. И все в его окружении сходятся на том, что этого будет недостаточно.