Белый дом предупредил Россию о последствиях использования ядерного оружия Белый дом предупредил Россию о катастрофических последствиях использования ядерного оружия

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Последствия применения ядерного оружия, если подобное произойдет, окажутся «невиданными» и катастрофическими. Об этом предупредила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она также добавила, что российская сторона о подобном развитии событий предупреждена.

Как вы слышали от помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и многих других представителей нашей команды, последствия будут катастрофическими, серьезными и решительными. <...> Ключевой момент, когда мы говорим о последствиях, сводится к тому, что они будут реальными и невиданными, — сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что Салливан в частном порядке общался с российской стороной, «и они понимают, какими будут последствия». Однако сообщать о них публично пресс-секретарь отказалась.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.