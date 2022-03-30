Белый дом потребовал санкций против «Лаборатории Касперского»

Белый дом потребовал от министерства финансов США подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённых чиновников. Издание отмечает, что в ведомстве опасаются возможных последствий подобного шага.

По информации издания, Совет национальной безопасности Белого дома поручил ведомству подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского» в связи ситуацией на Украине. При этом эксперты минфина, специализирующиеся на разработке санкций, выразили обеспокоенность относительно последствий такого шага. В частности, они отметили, что продукцией лаборатории пользуются миллионы людй по всему миру и это затрудняет введение санкций.

Кроме того, ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО, — сообщает WSJ, ссылаясь на данные источников.

В настоящее время идея рестрикций относительно российской компании отложена. При этом администрация США продолжает изучать варианты «ещё более болезненных последствий для российской экономики».

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада не должны прекращать введение санкций против России до тех пор, пока её вооружённые силы полностью не выйдут с территории Украины. Политик отметил, что введения режима прекращения огня не хватит для того, чтобы снять рестрикции с российского государства. По мнению главы британского правительства, это пойдёт только на пользу президенту России.