Джонсон призвал усиливать санкции против России до полного вывода её войск

Страны Запада не должны прекращать введение санкций против России до тех пор, пока её вооружённые силы полностью не выйдут с территории Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передаёт Politico. Политик отметил, что введения режима прекращения огня не хватит для того, чтобы снять рестрикции с российского государства. По мнению главы британского правительства, это пойдёт только на пользу президенту России.

Не думаю, что от G7 надо ожидать снятия санкций с РФ в случае, если на Украине будет просто введён режим прекращения огня. Это сыграет на руку президенту России Владимиру Путину, — сказал Джонсон.

Он считает, что совместное экономическое давление в виде санкций должно продолжаться до тех пор, пока на территории Украины остаются военнослужащие России.

Великобритания и союзники должны планомерно усиливать санкции до тех пор, пока последний российский солдат не покинет Украину, — заявил он.

При этом британский премьер не одобрил путь президента Франции Эммануэля Макрона, регулярно общающегося с Путиным и ищущего дипломатическое решение кризиса. Джонсон полагает, что «не может доверять» российскому президенту, поэтому и в переговорах не видит смысла.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон заявил кабинету министров о плане поставлять Украине «более смертоносные» вооружения. Точной информации, о каком именно вооружении идёт речь, нет, но предполагается, что политик говорил о тяжёлой артиллерии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в Москве отслеживают сообщения лидеров стран НАТО о поставках самолётов и систем ПВО на Украину и намерены адекватно отреагировать на возможную реализацию этих планов. Министр подчеркнул, что поставки оружия Украине Западом безответственны, а его бесконтрольная раздача населению и наёмникам может создать угрозу для стран Европы.