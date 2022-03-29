Шойгу: Москва отреагирует на поставку Украине самолётов и систем ПВО НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что в Москве отслеживают заявления лидеров стран НАТО о поставках самолётов и систем ПВО на Украину, и намерены адекватно отреагировать на возможную реализацию этих планов, пишет ТАСС. Министр также заявил, что поставки оружия Украине Западом безответственны, а его бесконтрольная раздача населению и наёмникам может создать угрозу для стран Европы.

Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем, — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что Лондон на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе намерен призвать союзников к увеличению поставок оружия на Украину. В качестве аргумента будет названа «срочная необходимость». Также отмечается, что намерения Британии увеличить поставки Киеву вооружений объясняются и тем, что следует «улучшить способность» украинских войск «к сопротивлению».

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что милитаризация Украины угрожает глобальной и, в частности, европейской безопасности. Он отметил, что в этой ситуации является крайне опасным и безответственным накачивание Украины оружием. Посол указал на то, что оружие, которое поставляется Киеву, оказывается в руках бандитов и нацистов, террористов и уголовников.