Times: Британия на саммите НАТО призовёт увеличить поставки Киеву оружия

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при введении санкций в отношении России следует учитывать их «обратный эффект». Он должен быть «преодолимым» для стран, которые прибегают к подобным мерам, отметил глава немецкого правительства на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того,...