Times: Британия на саммите НАТО призовёт увеличить поставки Киеву оружия

Лондон на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе, который пройдёт 24 марта, намерен призвать союзников к увеличению поставок оружия на Украину. В качестве аргумента будет названа «срочная необходимость», сообщает Times со ссылкой на западного чиновника.
Мы пытаемся увеличить поток необходимого им оружия, существует постоянная нехватка, — пояснил собеседник издания.
Он добавил, что намерения Британии увеличить поставки Киеву вооружений объясняются и тем, что следует «улучшить способность» украинских войск «к сопротивлению».
Ранее стало известно, что Анатолий Антонов заявил: милитаризация Украины угрожает глобальной и, в частности, европейской безопасности. Он отметил, что в этой ситуации является крайне опасным и безответственным накачивание Украины оружием. Посол указал на то, что оружие, которое поставляется Киеву, оказывается в руках бандитов и нацистов, террористов и уголовников.