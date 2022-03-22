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Times: Британия на саммите НАТО призовёт увеличить поставки Киеву оружия

04:18, 23 марта 2022
Times: Британия на саммите НАТО призовёт увеличить поставки Киеву оружия Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Лондон на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе, который пройдёт 24 марта, намерен призвать союзников к увеличению поставок оружия на Украину. В качестве аргумента будет названа «срочная необходимость», сообщает Times со ссылкой на западного чиновника.

Мы пытаемся увеличить поток необходимого им оружия, существует постоянная нехватка, — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что намерения Британии увеличить поставки Киеву вооружений объясняются и тем, что следует «улучшить способность» украинских войск «к сопротивлению».

Ранее стало известно, что Анатолий Антонов заявил: милитаризация Украины угрожает глобальной и, в частности, европейской безопасности. Он отметил, что в этой ситуации является крайне опасным и безответственным накачивание Украины оружием. Посол указал на то, что оружие, которое поставляется Киеву, оказывается в руках бандитов и нацистов, террористов и уголовников.

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