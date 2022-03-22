Антонов заявил об угрозе безопасности мира из-за милитаризации Украины

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что милитаризация Украины угрожает глобальной и, в частности, европейской безопасности. Он отметил, что в этой ситуации является крайне опасным и безответственным накачивание Украины оружием, сообщает ТАСС.
Дипломат
Неужели на Западе <...> не понимают рисков расползания передаваемого ВСУ ракетного вооружения по Евросоюзу и соседним регионам, его использования против гражданской авиации? — задался вопросом посол.
Антонов указал на то, что оружие, которое поставляется Киеву, оказывается в руках бандитов и нацистов, террористов и уголовников. Дипломат призвал спонсоров киевского режима остановить поощрение кровопролития на Украине.
Ранее стало известно, что единственная угроза для мирных жителей Украины в настоящее время исходит от вооружённых формирований украинских националистов, заявил Анатолий Антонов. По его словам, российские силы уничтожают только объекты военной инфраструктуры на Украине.