Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что милитаризация Украины угрожает глобальной и, в частности, европейской безопасности. Он отметил, что в этой ситуации является крайне опасным и безответственным накачивание Украины оружием, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул , что забрасывание на территорию Украины иностранных наёмников также несёт опасность, поскольку эти головорезы, набравшись опыта, затем вернутся домой и начнут его применять.

Неужели на Западе <...> не понимают рисков расползания передаваемого ВСУ ракетного вооружения по Евросоюзу и соседним регионам, его использования против гражданской авиации? — задался вопросом посол.

Антонов указал на то, что оружие, которое поставляется Киеву, оказывается в руках бандитов и нацистов, террористов и уголовников. Дипломат призвал спонсоров киевского режима остановить поощрение кровопролития на Украине.

Ранее стало известно, что единственная угроза для мирных жителей Украины в настоящее время исходит от вооружённых формирований украинских националистов, заявил Анатолий Антонов. По его словам, российские силы уничтожают только объекты военной инфраструктуры на Украине.