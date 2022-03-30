Times: Джонсон задумался о поставке Украине «более смертоносного» оружия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил кабинету министров, что планирует поставить Украине «более смертоносные» вооружения, пишет газета Times со ссылкой на источники. Среди возможных вариантов — тяжёлая артиллерия.

По информации издания, политик не уточнил, какое конкретно оружие Лондон мог бы передать Киеву. Источник из оборонных кругов поделился с газетой данными, что Украине требуются «средства дальнего огневого поражения», в том числе тяжёлая артиллерия. Подобное вооружение при этом требует дополнительного обучения, а правительство Великобритании также опасается дополнительной эскалации ситуации, пишет издание.

В качестве возможного варианта для поставок указывается самоходная артиллерийская установка AS-90 Vickers. Но, по данным источника, эти системы уже устарели. Поставка «более крупных систем» потребовала бы дополнительного обучения украинских военнослужащих, которое проходило бы в соседних странах, подчеркнула газета.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в Москве отслеживают сообщения лидеров стран НАТО о поставках самолётов и систем ПВО на Украину и намерены адекватно отреагировать на возможную реализацию этих планов. Министр подчеркнул, что поставки оружия Украине Западом безответственны, а его бесконтрольная раздача населению и наёмникам может создать угрозу для стран Европы.